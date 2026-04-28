Perché nel Lazio è record di ricette per visite ed esami I medici | Pazienti usati come postini

Il Lazio si distingue come la regione italiana con il maggior numero di ricette emesse per visite ed esami, con una media di 1.569,5 ogni mille abitanti nel 2025. Questa cifra supera quella di altre regioni e rappresenta un record nazionale. Secondo alcuni medici, questa situazione può essere collegata a un utilizzo delle ricette anche come mezzo di comunicazione o consegna tra pazienti e strutture sanitarie.

Il Lazio è la prima regione italiana per numero di ricette per visite ed esami: nel 2025 ne sono state effettuate 1569,5 ogni mille abitanti. Il tema ha riacceso la discussione sull’appropriatezza prescrittiva.I medici di base, però, non ci stanno e precisano: “Queste ricette non sono quasi mai.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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