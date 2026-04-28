Martedì 28 aprile, l’oroscopo di Paolo Fox segnala ai Gemelli di prestare attenzione alle uscite. Le previsioni indicano che questa giornata potrebbe portare situazioni impreviste legate agli incontri e alle comunicazioni. Per altri segni, le indicazioni specificano momenti favorevoli o meno in ambito lavorativo e personale, offrendo spunti utili per affrontare al meglio le ore successive.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 28 aprile, i Gemelli devono prestare attenzione alle spese impreviste, pur godendo di un’ottima disponibilità verso l'amore. I nati sotto il segno del Cancro sono carichi di energia, ma devono evitare conflitti sentimentali superflui. Infine, i nativi della Bilancia affrontano tensioni in famiglia e sono invitati a mantenere la calma per non compromettere i rapporti. Ariete – Il vento soffia a tuo favore, ma non puoi navigare in tutte le direzioni contemporaneamente. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, sei davanti a un bivio: per accogliere il nuovo e sfruttare questo periodo d'oro, devi avere il coraggio di voltare pagina e lasciarti qualcosa alle spalle.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox del 28 aprile: Gemelli, attenzione alle uscite

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