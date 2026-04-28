Oroscopo di oggi 28 aprile 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Oggi, 28 aprile 2026, l’oroscopo di Barbanera presenta le previsioni per tutti i segni. La giornata offre indicazioni su come si svolgeranno le energie e gli eventi secondo le previsioni del noto astrologo. Tra i segni, si segnalano variazioni nelle influenze planetarie che potrebbero influenzare l’andamento delle attività quotidiane. Le previsioni sono state aggiornate e pubblicate in mattinata, offrendo una guida per la giornata.

A cura di Barbanera Aggiornato il 28 aprile 2026 Ariete. La Luna e Nettuno opposti ci invitano a migliorare la messa a fuoco, per avere un’immagine più nitida dell’altro, e di ciò che non ci piace o convince. Liberiamoci di indumenti e accessori che mostrano i segni del tempo e che occupano soltanto spazio. Toro. Cerchiamo di essere propositivi con il compagno. C’è desiderio di venirci incontro e le dimostrazioni d’affetto accorciano le distanze. I buoni rapporti con i colleghi sono essenziali, improntiamoli alla collaborazione e al rispetto reciproco. Gemelli.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DI APRILE 2026 per tutti i segni zodiacali (segno per segno)

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