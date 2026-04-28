Oroscopo di mercoledì 29 aprile 2026 | la Luna in Bilancia provoca l'Ariete

Mercoledì 29 aprile 2026, l’oroscopo segnala che la Luna in Bilancia entra in tensione con Marte e Mercurio, entrambi in Ariete. La presenza di questi pianeti crea un’energia particolare che può influenzare le emozioni e le decisioni della giornata. La posizione della Luna e i loro aspetti caratterizzano le dinamiche di questa giornata, portando probabilmente a situazioni di conflitto o di confronto tra i segni coinvolti.

L'oroscopo di domani, mercoledì 29 aprile, La Luna in Ariete di oggi sarà diplomatica come al solito perché si scontra provocatoria con Marte e Mercurio in Ariete. Tensioni forti per Cancro e Capricorno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Horóscopo Luna Llena en Escorpio Morir para Renacer Purga Emocional del 1 de Mayo

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