Olio viso al riso nero il Black Rice Facial Oil Haruharu Wonder per le pelli sensibili

Un nuovo olio viso al riso nero è stato lanciato sul mercato, specificamente formulato per le pelli sensibili. Il prodotto, chiamato Black Rice Facial Oil, è realizzato con estratti di riso nero, noto per le sue proprietà nutrienti e antiossidanti. La composizione mira a rafforzare la barriera cutanea e a offrire un trattamento delicato. La sua formulazione si rivolge a chi cerca un prodotto naturale e specifico per pelli sensibili.

Su TikTok, spazio dove i beauty creator non si tirano mai indietro a promuovere o bocciare i prodotti più in voga del momento, questo olio viso ha già conquistato diversi utenti, grazie anche all'effetto glowy che lascia dopo l'applicazione. Merito non solo della formula, ma anche del prezzo: meno di 25 €. Gli ingredienti da conoscere Nonostante il nome possa già suggerire quale sia l'ingrediente principale di questo olio, è bene sapere che non è l'unico attivo presente all'interno di questa formula al 95% di origine naturale. Si parte dall'estratto di riso nero fermentato, ingrediente particolarmente apprezzato nel mondo della bellezza coreana, ottenuto dalla fermentazione a bassa temperatura del riso.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Olio viso al riso nero, il Black Rice Facial Oil Haruharu Wonder per le pelli sensibili Honest Review: HaruHaru Black Rice Cleansing Oil | Gentle or Overhyped #koreanskincare Notizie correlate Perché tutti parlano della crema viso al riso nero, che è già il must coreano per pelli sensibiliQuando si tratta di prendersi cura della pelle, anche di quella più sensibile, ecco che la skincare coreana e i suoi prodotti entrano in gioco in... Leggi anche: Onebioshop Ita Haruharu Wonder Black Rice: La nostra opin… Panoramica sull’argomento DISCOVER THE EXHIBITION Vanity Fair Archivio Italia presenta INSIEMETutte le appassionate di skincare coreana sanno che ogni step della propria beauty routine è importante e, spesso, indispensabile. Compresa l'applicazione dell'olio viso, antiage o meno. Obiettivo ... vanityfair.it La crema viso al riso che dovreste provare questo autunno se avete la pelle sensibileI primi usi cosmetici del riso risalgono al 3500 a.C., quando in Cina, Corea e Giappone questo prezioso ingrediente veniva usato per la salute dei capelli e della pelle, ma anche - in polvere - come ... vogue.it