Naspi ad aprile 2026 quando viene pagata | consulta le possibili date di accredito

Da feedpress.me 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pagamento della NASpI di aprile 2026, relativo alla mensilità di marzo, è attualmente in fase di elaborazione. Le date di accredito possono variare in base alle modalità di pagamento e alle tempistiche dell’INPS, che sta completando le procedure necessarie. Gli aventi diritto riceveranno l’indennità nei prossimi giorni, con possibilità di differenze a seconda delle modalità di pagamento adottate.

Naspi aprile 2026, quando viene pagata: consulta le possibili date di accredito Il pagamento della NASpI di aprile 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a marzo, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell’Istituto, l’ INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l’accredito (aprile 2026) In base all’andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra l’8 e il 15 aprile 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale.🔗 Leggi su Feedpress.me

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NASPI FEBBRAIO 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti

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