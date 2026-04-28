A poco più di un mese dall’inizio dei Mondiali 2026, la nazionale dell’Iran si trova senza partite ufficiali di preparazione. La squadra non ha ancora annunciato impegni in amichevoli o tornei preparatori, lasciando incerto il suo percorso di preparazione in vista della competizione. La situazione si presenta in un momento di attesa, mentre le altre squadre completano le loro programmazioni di avvicinamento al torneo.

A poco più di un mese dall’inizio dei Mondiali 2026, la nazionale dell’ Iran si ritrova senza partite di preparazione ufficiali. Le amichevoli già programmate contro Angola e Macedonia del Nord sono state cancellate, lasciando la selezione asiatica senza un calendario definito alla vigilia del torneo. Una situazione che ha inevitabilmente acceso il dibattito, anche se non esistono collegamenti concreti con le voci circolate nei giorni scorsi. Negli ambienti sportivi si erano diffuse ipotesi su un possibile ripescaggio dell’Italia, ma si tratta di indiscrezioni mai confermate. Le ultime novità sulle amichevoli saltate rischiano di alimentare nuove speculazioni, senza però aggiungere elementi reali a uno scenario che, al momento, resta invariato sul piano ufficiale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mondiali, la notizia sull’Iran è appena arrivata

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