Alle prime ore del mattino, la città si trova sotto un cielo parzialmente nuvoloso, con nuvole irregolari che attraversano il cielo. La temperatura si aggira intorno ai valori tipici di questa stagione, con un clima che potrebbe risultare fresco. La giornata si presenta senza particolari eventi meteorologici di rilievo, e il cielo rimane prevalentemente coperto nella prima parte della mattina.

meteo per ritrovati queste le previsioni meteo al nord al mattino nuvolosità irregolare in trance profonda precipitazioni su Alpi e Prealpi al pomeriggio è stabilita in aumento su rilievi Alpini con acquazzoni e temporali locali piovaschi anche sull'Appennino settentrionale in serata e nottata si rinnovano condizioni di maltempo con ancora piogge sulle Alpi e cieli coperti al centro giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del centro con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio Salvo locale instabilità pomeridiana nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 28-04-2026 ore 06:15

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Dopo un inizio di giornata con la pioggia, torna la primavera a Roma e nel Lazio. Le previsioni meteo per questa settimana, verso il weekend del 25 aprile 2026. - facebook.com facebook

Meteo #Roma: calo termico e grecale fino a giovedì. Poi sole e caldo per il weekend del #25aprile, Massimiliano Santini . x.com