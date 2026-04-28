Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Per l'esame di maturità del 2026, sono stati predisposti modelli MAD per permettere di presentare domanda in caso di assenza dei Presidenti o Commissari esterni. La procedura è stata introdotta per garantire la continuità delle attività di valutazione e sostituire i docenti assenti con figure designate. La richiesta può essere presentata da chi ha i requisiti previsti, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda; Maturità 2026, SOSTITUZIONE Presidenti e Commissari. Ecco i MODELLI MAD. Chi può presentare domanda? Tutti gli ELENCHI in aggiornamento; Cercasi Commissari e Presidenti di Commissioni per l’Esame di Maturità 2026, la MAD per candidarsi; MAD Maturità 2026 per Commissario esterno e Presidente: moduli domanda. Cercasi Commissari e Presidenti di Commissioni per l’Esame di Maturità 2026, la MAD per candidarsiLa MAD per candidarsi come commissario d'esame di marurità o come presidente, ecco dove scaricarla e come inoltrarla ... informazionescuola.it Maturità 2026, sostituzioni con MAD per presidenti e commissari: chi può candidarsi?Con l’avvicinarsi della maturità 2026 e dopo la fase di nomina di Presidenti e commissari, può emergere la necessità di sostituire componenti delle commissioni impossibilitati a svolgere l’incarico. I ... msn.com Una maturità fotografica senza precedenti in uno smartphone: cinque sensori, doppia fotocamera da 200MP, teleobiettivo 10x ottico e collaborazione profonda con Hasselblad - facebook.com facebook Cerimonia nel parco di Villa Valmarana con il sindaco Bano e l’assessore Giolo: contributi e attestati per medie, biennio e maturità. #Veneto #Padova #Cronaca #Cultura x.com