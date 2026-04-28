L’irresistibile fascino delle edicole

Negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno di riutilizzo degli spazi di edicola. Numerosi chioschi dismessi o in condizioni di abbandono sono stati trasformati in punti promozionali o di comunicazione. Questa tendenza ha portato a un cambiamento nel modo in cui vengono gestiti e percepiti gli spazi dedicati alla vendita di giornali e riviste. La trasformazione ha coinvolto diverse aree urbane, con nuove funzioni per i vecchi chioschi.

Molti chioschi abbandonati o in difficoltà sono diventati spazi promozionali, e piacciono moltissimo alle aziende più creative Lunedì a Milano si è formata una lunga coda davanti a un’edicola in piazza Giovine Italia. In questi giorni infatti il chiosco distribuisce gratuitamente copie di Runway, la rivista di moda fittizia del film Il diavolo veste Prada, per promuovere l’uscita al cinema del sequel, questa settimana. L’allestimento è stato replicato anche in altre città, tra cui New York e Parigi, e rientra in un formato promozionale sempre più diffuso negli ultimi anni: l’impiego temporaneo di edicole dismesse come spazi promozionali. È una soluzione che piace molto alle aziende più attente alle ultime tendenze, soprattutto nel mondo della moda, dell’editoria e dei prodotti cosmetici, ma non solo.🔗 Leggi su Ilpost.it

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