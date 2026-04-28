Le prime pagine di oggi

Nelle prime pagine di oggi si trovano notizie riguardanti i dubbi sulla concessione della grazia a Minetti, l’avvio di un’indagine relativa agli spari avvenuti a Washington e un’inchiesta sugli arbitri. Questi fatti sono stati oggetto di approfondimenti e sono stati riportati nei vari quotidiani, offrendo dettagli e aggiornamenti su ciascuna delle questioni.

I dubbi sulla grazia a Minetti, l'indagine sugli spari a Washington, l'inchiesta sugli arbitri, e la reazione di Venezi al licenziamento Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sulla richiesta di chiarimenti della presidenza della Repubblica al ministero della Giustizia sulla concessione della grazia a Nicole Minetti, dopo che una serie di articoli del Fatto hanno ipotizzato irregolarità nell’istruttoria che ha portato alla decisione, altri si occupano dei negoziati fra Iran e Stati Uniti sulla guerra in Medio Oriente, altri ancora rimangono sugli spari esplosi da un uomo nella notte fra sabato e domenica durante un evento a cui partecipava il presidente degli Stati Uniti Trump.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 27 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di lunedì 27 aprile 2026; Le prime pagine di oggi. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 25 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Forbici puntate alla gola, paura a scuola. En ... salernonotizie.it Le prime pagine di oggiGli spari all'evento con Trump a Washington, l'annullamento dell'incarico a Venezi alla Fenice di Venezia, e l'indagine sul designatore degli arbitri ... ilpost.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 28 aprile - facebook.com facebook Rassegna stampa Le prime pagine di oggi x.com