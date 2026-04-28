Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 28 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 28 aprile 2026, sono state pubblicate e sono disponibili in edicola. Tra i giornali presenti ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Le copertine mostrano le principali notizie sportive del giorno, con immagini e titoli dedicati agli eventi e alle competizioni recenti. Le edizioni cartacee sono state distribuite ai lettori questa mattina.

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