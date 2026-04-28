L' acquedotto dell' imperatrice che ogni anno perde 70 mila metri cubi d' acqua | l' idea per recuperarli

Ogni anno, l'acquedotto dell'imperatrice perde circa 70 mila metri cubi d'acqua, sollevando questioni sulla gestione delle risorse idriche. Nel frattempo, nelle profondità di Trieste, vengono condotte ricerche che collegano archivi storici locali a documenti riguardanti le raccomandazioni per assunzioni durante il regno dell'imperatrice Maria Teresa. Questi temi si intrecciano in un quadro complesso che unisce passato e presente, tra problemi di conservazione e ricerche storiche.

Cosa lega le ricerche nei sotterranei di Trieste con gli archivi della nostra città? Raccomandazioni per assunzioni da parte dell’imperatrice Maria Teresa e molto, molto altro ancora. Alcune di queste scoperte sono state svelate pochi giorni fa durante il convegno dal titolo “L’acqua del passato.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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