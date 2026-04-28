Dopo la vittoria, il team ha già lasciato alle spalle il successo di Scafati. Denegri afferma che l’obiettivo è proseguire con determinazione. Il giorno seguente, la squadra si concentra già sulla prossima sfida, considerando ancora alcuni aspetti tecnici emersi durante l’ultima partita. La festa per il risultato ottenuto sembra essere conclusa, e ora si pensa alle prossime tappe in modo pragmatico.

Il giorno dopo Rbr guarda già avanti, sa che la festa di Scafati è da infilare subito in un cassetto della memoria ma gli spunti tecnici esistono anche in quel match. Non tutto è da buttare, anzi. Lo sa bene Davide Denegri. "Io ne esco con sensazioni positive – dichiara il play-guardia biancorosso –. Certo, è mancata la vittoria ed è l’unica cosa che conta, ma va anche detto che non ci saremmo qualificati per i playoff nemmeno con un successo, visto il risultato di Rieti-Torino (80-66, laziali sul +23 dopo tre quarti). A parte il primo quarto la prestazione è stata buona, anche considerando che stavamo affrontando una squadra che era in campo con l’obbiettivo della Serie A ben impresso in testa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Rinascita ha già voltato pagina. Denegri: "Vogliamo fare strada"

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