Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza, la figlia di un ministro sta per lasciare il suo ruolo all’interno di una grande squadra di calcio. La notizia riguarda un possibile cambio di posizione e viene considerata rilevante in ambito sportivo e legale, dove spesso si verificano spostamenti di figure coinvolte in club e organizzazioni. La vicenda si inserisce nel quadro delle movimentazioni di potere che caratterizzano spesso questo settore.

La notizia è di CalcioeFinanza e non va sottovalutata. La transumanza dei poteri va sempre tenuta sotto controllo e risponde sempre a una logica. Anche se spesso gli osservatori questa logica non riescono a comprenderla, a decifrarla. Fatto sta che in piena tempesta giudiziaria – con i trombettieri interisti che soffiano sulla frase “non ci sono dirigenti indagati” ed esultano come se fosse stata la vittoria di una Champions – CalcioeFinanza scrive che la figlia del ministro del Bilancio Giancarlo Giorgetti, Marta, potrebbe presto lasciare l’Inter dove ricopre la carica di Football Travel Officer. Il giornale on line che si occupa appunto di pallone e finanza, scrive che potrebbe presto terminare il suo percorso lavorativo nella società nerazzurra e che potrebbe trasferirsi a Roma.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La figlia del ministro Giorgetti sta per lasciare l’Inter

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E come mai, come mai #AIA #CAN #Var #Rocchi #Giorgetti #Inter #Marotta - facebook.com facebook

Ok, non devo arrabbiarmi così tanto. Ok, non devo mettermi in modalità kraken. Ma Salvini qui mi fa uscire di testa. Sulla storia del gasolio sono incredibili. E Giorgetti dovrebbe imparare a fare i conti x.com