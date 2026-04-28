Juventus | Vlahovic attese e opportunità

Il futuro di Dušan Vlahovic alla Juventus è ancora incerto, con la società che valuta le possibili mosse da adottare in vista del mercato estivo. La situazione del giocatore si trova in una fase di attesa, mentre si considerano eventuali opportunità di investimento o cessioni. La squadra sta monitorando attentamente le varie opzioni disponibili, senza aver ancora preso decisioni definitive sulla sua permanenza o partenza.

Il futuro di Dušan Vlahovi? alla Juventus resta sospeso tra attesa e opportunità, in una fase in cui ogni decisione può cambiare gli equilibri del mercato estivo. Il rinnovo non è ancora arrivato, ma non per mancanza di dialogo: la trattativa esiste e procede, anche se senza accelerazioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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