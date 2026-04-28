Inter idea Alajbegovic | il gioiellino artefice della mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale

Durante questa settimana si svolgono incontri e decisioni che potrebbero influenzare la corsa al titolo di campione d'Italia. Nel frattempo, si parla di un giocatore che avrebbe avuto un ruolo chiave in una partita decisiva, evitando la qualificazione della nazionale italiana a un importante torneo internazionale. Le vicende coinvolgono anche un calciatore di origini balcaniche, che ha attirato l’attenzione per alcune sue prestazioni recenti.

Nella settimana che potrebbe essere decisiva per la vittoria del 21° Scudetto in Viale della Liberazione, la dirigenza interista pensa già al futuro e il nome nuovo sulla lista nerazzurra è quello di Kerim Alajbegovic, ala sinistra del Salisburgo, artefice della mancata qualificazione della nazionale italiana al Mondiale 2026 segnando il rigore decisivo per la Bosnia. Il calciatore è molto apprezzato da Cristian Chivu e Marotta e Ausilio sono già al lavoro per provare a portarlo a Milano, sfruttando anche la carta Muharemovic, suo connazionale e il quale ha già un accordo con i nerazzurri sulla base di un contratto quinquennale. Velocità, dribbling e fiuto del gol: chi è l’ala che ha stregato Chivu.🔗 Leggi su Forzainter.eu

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