Iliad ha annunciato oggi il lancio di 'Più Veloci', un nuovo piano dedicato a potenziare le reti mobili di ultima generazione. La società, conosciuta per le sue offerte accessibili e per aver puntato sulla fiducia dei clienti, intende così accelerare l'implementazione delle infrastrutture di rete. La presentazione avviene nel contesto di un mercato in rapida evoluzione, con l’obiettivo di migliorare la connettività degli utenti.

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - iliad, l'operatore che ha messo al centro fiducia, innovazione e offerte accessibili a tutti, presenta oggi 'Più Veloci', una proposta per accelerare lo sviluppo delle reti mobili di nuova generazione. Un piano che punta a generare maggiore crescita per tutto il Paese: cittadini, imprese e operatori. L'idea nasce nell'ambito delle riflessioni che il settore porta avanti da più di un anno, in vista della scadenza nel 2029 delle licenze per l'uso del 73% delle frequenze complessivamente usate in Italia per la telefonia mobile. Le modalità di riallocazione di tali frequenze, saranno determinanti per creare le condizioni necessarie per assicurare un assetto di mercato concorrenziale e che permetta agli operatori italiani di investire nella realizzazione delle reti mobili del futuro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iliad presenta 'Più veloci', il piano per rete mobili di nuova generazione

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