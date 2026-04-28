Il Santo taumaturgo e il dialogo con la medicina | tornano le Giornate Pellegriniane

Da forlitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A trecento anni dalla canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, Forlì ospita la quarta edizione delle Giornate Pellegriniane, un evento che propone una serie di incontri, spettacoli e approfondimenti. L'iniziativa si concentra sul rapporto tra il santo taumaturgo e il mondo della medicina, offrendo spazi di confronto tra professionisti sanitari e rappresentanti della fede. L'evento si svolge in vari luoghi della città, coinvolgendo diverse realtà locali.

A trecento anni dalla canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, Forlì ospita la quarta edizione delle Giornate Pellegriniane, un ciclo di incontri, spettacoli e momenti di approfondimento dedicati al dialogo tra scienza e fede. Ideata da Vincenzo Bongiorno, vicesindaco di Forlì, e da Giancarlo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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