Il giallo del colpo in villa a Posillipo | tra sospetti di un basista e il furto di un hard disk

Nella notte di giovedì 23 aprile, un appartamento in via Orazio, a Posillipo, è stato preso di mira da un furto. Le indagini si concentrano su un possibile coinvolgimento di un basista, con sospetti che indicano un possibile ruolo di supporto nell’organizzazione dell’evento. Tra le circostanze emerse, ci sono anche il furto di un hard disk che sarebbe stato portato via durante la rapina. Le autorità continuano le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

C’è il sospetto di un basista dietro la rapina messa a segno nella notte di giovedì 23 aprile in un appartamento di via Orazio, a Posillipo. La polizia sta verificando se qualcuno abbia fornito ai malviventi informazioni dettagliate sull’abitazione e sul bottino custodito all’interno.Il colpo, da.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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