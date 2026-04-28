Nel primo trimestre del 2026, gli investimenti nelle startup di intelligenza artificiale hanno raggiunto i 240 miliardi di dollari, segnando un aumento rispetto ai periodi precedenti. Tuttavia, il divario tra le spese per infrastrutture e i ricavi effettivi evidenzia una fase di selezione naturale nel settore tecnologico. La crescita degli investimenti si accompagna a segnali di mercato che mostrano un equilibrio tra rischio di bolla e sviluppo di nuove realtà.

? Cosa sapere Investimenti startup IA raggiungono 240 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026.. Il divario tra spese infrastrutturali e ricavi reali segnala una selezione naturale tecnologica.. Nel primo trimestre del 2026, il capitale di rischio destinato alle startup che sviluppano intelligenza artificiale ha raggiunto i 240 miliardi di dollari, assorbendo circa l’80% di tutti gli investimenti globali nel settore durante i primi tre mesi dell’anno. Mentre il dibattito pubblico si divide tra chi teme una bolla speculativa e chi vede un cambiamento epocale, i dati suggeriscono un fenomeno più complesso: una selezione naturale in atto. Emanuele Caronia, amministratore delegato di Exelab, osserva come la questione non sia binaria, ma riguardi la separazione tra realtà produttiva e spreco di risorse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA: 240 miliardi investiti, tra rischio bolla e nuove realtà

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