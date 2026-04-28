I team dell' America' s Cup in arrivo a Napoli | l' annuncio del sindaco

Il sindaco ha annunciato che i team dell'America's Cup stanno arrivando a Napoli, dove effettueranno sopralluoghi in vista di un prossimo trasferimento. La città si prepara ad accogliere le squadre coinvolte nella competizione, con i lavori di preparazione che sono già in corso. L’arrivo dei rappresentanti delle squadre rappresenta un passo importante per l’organizzazione dell’evento, previsto nelle prossime settimane.

"Stiamo lavorando molto intensamente, i team stanno arrivando a Napoli per fare i loro sopralluoghi perché tra poco si trasferiranno. Tutto procede con grande impegno da parte di tutti". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sui lavori per la Coppa America.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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