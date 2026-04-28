I risultati di Coca-Cola battono le attese | titolo vola a Wall Street

Coca-Cola ha iniziato il 2026 con risultati finanziari che hanno superato le previsioni degli analisti di Wall Street. La società ha registrato una crescita dei ricavi e degli utili nel primo trimestre dell’anno, secondo i dati ufficiali pubblicati. Sotto la direzione del nuovo amministratore delegato, le performance dell’azienda hanno attirato l’attenzione degli investitori, con il titolo che ha registrato un aumento significativo in borsa.

Coca-Cola ha aperto il 2026 con risultati superiori alle attese di Wall Street, sotto la guida del nuovo CEO Henrique Braun. Il titolo reagisce con un rialzo di circa il 3% nel circuito pre-mercato coronando un inizio 2026 molto positivo, che ha visto le quotazioni crescere del 9,5% da inizio anno. I ricavi netti sono cresciuti del 12% a 12,5 miliardi di dollari, superando i 12,24 miliardi del consensus, mentre i ricavi organici (non-GAAP) risultano in aumento del 10%, trainati da un incremento dell’8% nelle vendite di concentrati e da una crescita del 2% nel pricemix. I volumi per unit case sono aumentati del 3% a livello globale, con la società che ha guadagnato quote di mercato nelle bevande analcoliche ready-to-drink.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - I risultati di Coca-Cola battono le attese: titolo vola a Wall Street Notizie correlate Wall Street in equilibrio: Tech vola, Salute scendeLe borse statunitensi hanno chiuso la seduta di venerdì 3 aprile 2026 in sostanziale equilibrio, confermando una tendenza alla stabilità dopo le... Leggi anche: Il bar brianzolo dove è "bandita" la Coca Cola e si beve solo la Gaza Cola Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Azione Coca-Cola prima dei risultati: breakout sopra 78 dollari?; The Coca-Cola Company: analisi fondamentale e valutazioni finanziarie KO | US1912161007; Coca-Cola Stock Is Up 11% in 2026: Here’s What Could Drive KO Next; Coca-Cola European: utili in arrivo, la crescita può centrare gli obiettivi?. Coca-Cola, primo trimestre sopra le attese: ricavi salgono a 12,5 miliardi (+12%)(Teleborsa) - Coca-Cola ha aperto il 2026 con risultati superiori alle attese di Wall Street, con il titolo in rialzo di circa il 3% nel pre-mercato. I ricavi netti sono cresciuti del 12% a 12,5 milia ... finanza.repubblica.it General Motors e Coca-Cola salgono nel premarket; Oracle e CoreWeave in caloInvesting.com - I futures azionari statunitensi cercano una direzione martedì, mentre il presidente Donald Trump valuta l’ultima proposta di pace dell’Iran e gli investitori si preparano a una serie d ... it.investing.com Ma la domanda è: Negroni o Coca-Cola Zero ghiaccio e limone x.com Da semplice pollo a bomba BBQ Procedimento: Petto di pollo marinato per 48 ore con Coca-Cola, sali, spezie e una fresca nota di lime, per creare un perfetto equilibrio tra dolce, sapido e agrumato. Dopo la marinatura, il pollo viene cotto lentamente nel for - facebook.com facebook