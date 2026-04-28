i rischi dietro il piccolo schermo dal dispositivo al corpo rovinato

Sempre più persone trascorrono molte ore al giorno davanti agli schermi dei telefoni cellulari. Il continuo utilizzo può portare a problemi di salute, come affaticamento degli occhi e dolore al collo. Sono stati registrati anche casi di danni ai polsi e alla postura a causa di un uso prolungato. Le autorità sanitarie stanno monitorando gli effetti dell’uso intensivo dei dispositivi mobili, che coinvolge anche i rischi legati all’esposizione alle onde elettromagnetiche.

Tutti usiamo il cellulare, ma sappiamo quanto tempo ci passiamo? E conosciamo i rischi per la nostra salute? Secondo l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, oggi in Italia otto bambini su dieci, tra i tre e i cinque anni, sanno usare il cellulare e gli adolescenti lo usano dalle tre alle sei ore al giorno. Molti ragazzi però iniziano a rendersi conto della loro dipendenza: sanno di passare molto tempo online e che questo ha conseguenze sulla loro salute mentale e fisica. E gli adulti? Spesso danno la colpa agli adolescenti, ma sono i primi a non accorgersi di quanto lo usano. Abbiamo svolto un sondaggio nella nostra classe sull’uso del cellulare. La maggior parte di noi lo utilizza tra un’ora e due ore al giorno, durante il pomeriggio, per chat (50%), social (30%) e studio (20%).🔗 Leggi su Lanazione.it

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