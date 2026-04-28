Nel cinema e nelle serie televisive, molte narrazioni mostrano matrimoni come eventi drammatici o disastrosi. Dal terzo episodio di Euphoria alle trame di The Drama, le cerimonie nuziali vengono rappresentate come situazioni problematiche o inquietanti. Questi contenuti continuano a presentare matrimoni da incubo, confermando come la rappresentazione di questo tema si sia evoluta in una sorta di horror cinematografico.

Nessuno vuole uccidere l’amore, ma il 2026 continua a regalare film e serie tv, Da Euphoria a The Drama, che fanno delle cerimonie matrimoniali un vero e proprio horror. Non si tratta di un attacco al concetto delle nozze in sé, quanto all'idea che sia un giorno magico, unico, irripetibile, indimenticabile sempre per buoni motivi, quando puà trasformarsi in disastroso, comico, se non spaventoso. Già, perché il 2026 fino a oggi è stato punteggiato da una serie di titoli che hanno affrontato il tema con declinazioni problematiche o inquietanti, virando spesso sull’horror, talvolta sul dramma psicologico, e ponendo sempre alla base un segreto di cui sarebbe meglio non venire a conoscenza.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori matrimoni da incubo del cinema e delle serie tv da Euphoria 3 a The Drama

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