Grandi manovre sul commissario e le minacce di Ceferin all’Italia

Dopo la comunicazione dell’avviso di garanzia nei confronti del designatore arbitrale Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva, sono arrivate le prime reazioni dal mondo politico. Nel frattempo, il presidente della federazione calcistica europea ha rivolto minacce all’Italia, alimentando un clima di tensione attorno alla vicenda. La notizia ha suscitato discussioni e preoccupazioni tra le parti coinvolte, con diverse opinioni espresse sulla situazione.

Poche ore dopo la pubblicazione da parte dell’Agi della notizia dell’avviso di garanzia nei confronti del designatore arbitrale Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva sono arrivate le reazioni delle politica. Il caso arbitrale segue di pochi giorni la vicenda della nomina del nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito dell’ennesima mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi mondiali di calcio. Il punto è il controllo sul calcio italiano, una manifestazione di interesse da parte dell’attuale governo che sfocia nella richiesta di commissariamento della Figc da parte del Coni, più volte sollecitata dal ministro dello Sport Abodi.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Grandi manovre sul commissario e le minacce di Ceferin all’Italia Notizie correlate Leggi anche: Sindaco influencer, le grandi manovre glocal e social di Gualtieri Istituto Campana, al via le grandi manovre per il nuovo consiglio di amministrazioneE’ in scadenza sabato 25 il Consiglio di Amministrazione dell’istituto di istruzione permanente di Osimo, ente morale con sede a Palazzo Campana in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le grandi manovre sul commissari­o Doppio blitz per controllar­e la Figc; Schifani va avanti col rimpastino ma scoppia il caos nella Dc, rebus Fi; Dopo il francese di Stellantis, lo stabilimento di Cassino si prepara a parlare cinese; Regione, il Codice Scarpinato per il rimpasto la nuova giunta entro la fine di aprile. Grandi manovre sul commissario e le minacce di Ceferin all’ItaliaL'inchiesta sugli arbitri fa scoppiare il conflitto tra calcio e politica: il ministro Abodi non vuole Malagò e spinge per il commissariamento. Mezzaroma e Mornati i nomi, ma decide il presidente del ... panorama.it Grandi manovre per le Politiche 2027: Castelli-Fioravanti, Albano vacilla. E Ausili scalza Benvenuti GostoliL’altro è Riccardo Marchetti, ex commissario della Lega Marche, oggi segretario del partito umbro. Ha invece chance di correre di nuovo qui da noi Francesco Battistoni, di Viterbo, che è ancora ... corriereadriatico.it “Le grandi manovre sul commissario. Doppio blitz per controllare la Figc”. Il Corriere della Sera ci accompagna nei meandri dei palazzi della Capitale. E non può non partire dai progetti del ministro dello Sport Andrea Abodi, che è stato molto chiaro all’indoma facebook Reyer Venezia, grandi manovre per il futuro: Banchi si allontana, Messina resta una suggestione x.com