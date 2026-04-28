Da marzo è in corso presso gli Uffici scolastici la valutazione delle domande presentate entro il termine del 16 marzo per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 202627 e 202728. Sono state individuate alcune scuole polo responsabili di questa fase. La procedura riguarda le domande di iscrizione, e si sta procedendo con l’istruttoria per la definizione delle graduatorie.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Docenti e graduatorie ATA 24 mesi: servizio non valido per l’accesso, ma utile al punteggio. https://www.orizzontescuola.it/docenti-e-graduatorie-ata-24-mesi-servizio-non-valido-per-laccesso-ma-utile-al-punteggio/ - facebook.com facebook

Le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi sono aperte da oggi e fino alle 14 del 19 maggio 2026. Come ogni anno ricordiamo di prestare attenzione a tutte le sezioni della domanda e non cadere in errore sul modello F. x.com