Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al biennio 202628. Gli elenchi sono disponibili in diverse regioni e riguardano sia il 50% dei posti disponibili per i ruoli a tempo indeterminato, sia le supplenze. Alcune aree contano ancora sezioni vuote o parzialmente compilate, mentre altre presentano dati completi. La pubblicazione permette ai docenti di verificare la propria posizione e le possibilità di incarico.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali; Graduatorie d'istituto prima fascia 2026/2028: al via le domande dal 27 aprile. Ecco come fare. Graduatorie d’istituto prima fascia 2026/28: come presentare la domanda – VIDEO TUTORIALIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato date e modalità per la presentazione delle istanze di inserimento e aggiornamento delle sedi nelle graduatorie d’istituto di prima fascia, v ... tecnicadellascuola.it Supplenze da Graduatorie di istituto: da oggi ed entro l’11 maggio si scelgono le scuole per la prima fasciaAvviso per i candidati inseriti nelle GaE: aperta la finestra temporale per la scelte delle scuole nella prima fascia delle graduatorie di istituto ... orizzontescuola.it Sono aperte da oggi le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2026/27, con scadenza fissata alle ore 14 del 19 maggio. La procedura riguarda i concorsi annuali destinati al personale amministrativo, tecnico e ausiliario con almeno 24 mesi di servizio nel x.com La pronuncia della Suprema Corte riapre il confronto sulla gestione delle graduatorie e sul futuro dei precari nella pubblica amministrazione #ReggioTv - facebook.com facebook