Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Da orizzontescuola.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al biennio 202628. Gli elenchi sono disponibili in diverse regioni e riguardano sia il 50% dei posti disponibili per i ruoli a tempo indeterminato, sia le supplenze. Alcune aree contano ancora sezioni vuote o parzialmente compilate, mentre altre presentano dati completi. La pubblicazione permette ai docenti di verificare la propria posizione e le possibilità di incarico.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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