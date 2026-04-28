Giornale radio del mattino martedì 28 aprile

Da lapresse.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le notizie principali del mattino di oggi: un nuovo procedimento legale è stato avviato contro un’azienda per presunte irregolarità, mentre un tribunale ha emesso una sentenza in un caso di diritto civile. Sono stati inoltre annunciati aggiornamenti su un'indagine in corso riguardante un episodio di cronaca recente. La giornata si apre con queste notizie e altre che saranno approfondite nel corso della giornata nel nostro aggiornamento.

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