A Milano si sta svolgendo la terza tappa del circuito Gold di ginnastica acrobatica, organizzata dall'aerostar Academy. Sono presenti 256 atleti provenienti da diverse regioni, in occasione di questa competizione che si concluderà con le finali. La manifestazione ha attirato un grande numero di partecipanti, tutti pronti a sfidarsi nelle varie discipline previste dal torneo.

? Cosa sapere 256 atleti partecipano alla terza tappa del circuito Gold organizzata dall'aerostar Academy a Milano.. I risultati determinano i qualificati per la finalissima di Mortara prevista per il 17 maggio.. Duecentocinquantasei atleti hanno animato le competizioni della domenica a Milano, consolidando il trend di crescita della ginnastica acrobatica italiana durante la terza tappa del circuito Gold organizzata dall’aerostar Academy. L’appuntamento milanese si è configurato come un momento cruciale per la definizione dei partecipanti alla finalissima prevista per il 17 maggio a Mortara. I dati raccolti durante il fine settimana testimoniano un movimento in forte espansione: se nella giornata di sabato si sono sfidati 130 sportivi, la domenica ha una partecipazione quasi raddoppiata con i 256 iscritti sopra citati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ginnastica acrobatica: boom di atleti a Milano verso la finale

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