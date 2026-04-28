formazioni premier league 35a giornata 2025 2026

Nella 35ª giornata della Premier League 20252026, sono state rese note le probabili formazioni delle squadre coinvolte. Gli allenatori hanno deciso le rose da schierare per il prossimo turno, il quale rappresenta una tappa importante del campionato. Le scelte di formazione saranno decisive per le partite che si svolgeranno nei prossimi giorni, contribuendo alla definizione della classifica.

Probabili formazioni Premier League 35a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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