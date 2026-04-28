Fico Bistrò e Love Orticoltura gli eventi nel mese di maggio

Nel mese di maggio, a Firenze, si svolgono eventi presso il Giardino dell'Orticoltura e lo Spazio Giovani Cure. Fico Bistrò e Love Orticoltura propongono iniziative che coinvolgono musica, incontri culturali e attività sociali. Le celebrazioni si svolgono in ambienti all'aperto e in spazi dedicati ai giovani, creando un calendario ricco di appuntamenti per diverse fasce di pubblico.

Il maggio fiorentino si accende di vita tra il verde del Giardino dell'Orticoltura e l'energia dello Spazio Giovani Cure, offrendo un calendario ricchissimo che spazia dalla musica all'impegno sociale.Gli eventi al Fico BistròIl mese di maggio allo Spazio Giovani Cure inizia venerdì 1 con la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Sport a Milano: gli eventi da non perdere nel mese di maggioCon l’inoltrarsi della primavera, Milano si trasforma in una vera città dello sport.