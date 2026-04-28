Fenomeno da studiare | Il successo di pochi sta nel legame con il fan

OnlyFans, piattaforma nota per i contenuti condivisi tra creator e fan, rappresenta un fenomeno ancora poco analizzato nel panorama della creator economy. Sebbene spesso associata a contenuti a pagamento, si distingue per il rapporto diretto tra i creatori e il pubblico. Alcuni studi recenti evidenziano come il successo di pochi si basi sulla capacità di mantenere un legame stretto con i fan. Prima di trarre conclusioni, è importante approfondire il ruolo di questa piattaforma nel sistema più ampio.

"Prima dei giudizi, OnlyFans è una delle piattaforme più interessanti per la creator economy e non è ancora stata studiata abbastanza". Lo sottolinea Oscar Ricci, ricercatore in Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Milano-Bicocca. Milano è la terza città al mondo per spesa su OnlyFans e la città con più creator in Italia? "Quando si ha a che fare con qualsiasi tipo di piattaforma digitale è molto difficile avere dati certi. Può darsi che Milano abbia più creator e più persone che spendono soldi qui, del resto è una città molto ricca, lo vediamo in altri consumi vistosi". Ha senso la tassa etica? "Era stata prevista nel 2008, su un mondo che non esiste più e per contenuti marginali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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