Il Fenerbahce ha sollevato dall'incarico l'allenatore Domenico Tedesco, poche ore dopo la sconfitta contro il Galatasaray. La squadra turca si trova a sette punti dalla zona Champions League, con sette sconfitte nelle ultime partite. La decisione del club arriva in un momento di crisi, mentre il mercato per la scelta del nuovo allenatore è aperto.

? Cosa sapere Il Fenerbahce esonera Domenico Tedesco dopo la sconfitta contro il Galatasaray.. Il club turco resta a 7 punti dalla zona Champions dopo sette sconfitte.. Il Fenerbahce ha ufficializzato l’esonero di Domenico Tedesco dopo il ko subito contro il Galatasaray, lasciando la panchina turca a un tecnico che deve ora gestire una classifica compromessa. La decisione del club di Istanbul è arrivata all’indomani dello scontro diretto con i rivali storici, un risultato che ha pesantemente influenzato le sorti del campionato. Con la sconfitta, la squadra si ritrova ora a distanza di 7 punti dalla zona Champions, rendendo la corsa per il titolo estremamente complicata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fenerbahce, Tedesco addio: crisi nera e mercato allenatori aperto

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