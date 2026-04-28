Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Oggi, 28 aprile, va in onda su Rai 3 una puntata di Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile che si occupa di approfondimenti e inchieste. La trasmissione viene trasmessa in prima serata e presenta anticipazioni su alcuni ospiti previsti per questa puntata. La struttura del programma prevede interventi di diversi ospiti e focus su vari temi di attualità.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 28 aprile. Farwest è il programma di approfondimento e inchieste condotto Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 28 aprile 2026. Anticipazioni. Il delitto di Garlasco in primo piano a “Farwest” con nuovi sviluppi e insinuazioni su una presunta regia, capace di influenzare in modo significativo sia i media, sia le scelte investigative della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Tpi.it

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Stasera 21.30 #FarWest ospite di Salvo Sottile - facebook.com facebook

Gli stessi soggetti che prima di Salvo Sottile pubblicavano le mie foto nuda dandomi della zocc** (e non solo, anche quelle di casa mia, gli hotel dove soggiornavo, il mio numero di volo, la relazione della mia psichiatra...) x.com