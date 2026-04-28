estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 28 aprile 2026

Oggi, martedì 28 aprile 2026, vengono pubblicati i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I risultati sono disponibili in tempo reale e riguardano le combinazioni estratte in questa giornata. Le estrazioni si sono concluse questa mattina e i numeri vincenti sono stati comunicati tramite vari canali ufficiali. Gli utenti interessati possono consultare i numeri estratti sui siti di riferimento o presso i punti vendita autorizzati.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 28 aprile 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 68 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, martedì 28 aprile 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 2 Aprile 2026

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