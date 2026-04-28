Estrazioni del Lotto di martedì 28 aprile 2026 | la ruota di Napoli

Martedì 28 aprile 2026 sono state estratte le combinazioni sui vari turni del Lotto. Sulla ruota di Napoli sono usciti i numeri 58, 36, 88, 47 e 46. Nelle altre ruote nazionali sono stati estratti i seguenti numeri: a Bari 68, 50, 33, 31 e 23; a Cagliari 47, 80, 44, 24 e 13; a Firenze 62, 5, 49, 26 e 47; a Genova 22, 34, 29, 35 e 86; a Milano 33, 45, 55, 78

Tutti i numeri estratti sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali: Bari: 68 - 50 - 33 - 31 - 23Cagliari: 47 - 80 - 44 - 24 - 13Firenze: 62 - 5 - 49 - 26 - 47Genova: 22 - 34 - 29 - 35 - 86Milano: 33 - 45 - 55 - 78 - 27Napoli: 58 - 36 - 88 - 47 - 46Palermo: 21 - 59 - 73 - 72 - 46Roma: 40.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Estrazioni del Lotto di martedì 7 aprile 2026: la ruota di NapoliQuesti i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di martedì 7 aprile 2026: I numeri estratti su tutte le ruote. Estrazioni del Lotto di martedì 21 aprile 2026: la ruota di NapoliQuesti i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di martedì 21 aprile 2026: I numeri estratti su tutte le ruote. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 24 aprile 2026; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 24 aprile 2026: numeri vincenti. Centrati tre '5' da 51mila euro; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 18 aprile 2026: numeri vincenti, quote, jackpot. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 28 aprile 2026: numeri vincenti e quoteEstrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 28 aprile 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati ... fanpage.it Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 28 aprile: i numeri vincentiLe estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna ... tg24.sky.it Le estrazioni del LOTTO e SUPER ENALOTTO di sabato 25 verranno fatte LUNEDI 27 - facebook.com facebook