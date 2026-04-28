Espulso e rimpatriato 20enne spacciatore imbarcato su un volo per l' Albania

Un giovane di 20 anni coinvolto in attività di spaccio è stato espulso e rimpatriato con un volo diretto in Albania. L'operazione rientra nelle misure messe in atto dalle autorità locali per rafforzare la sicurezza e contrastare l'immigrazione irregolare nel centro della città. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle circostanze dell'arresto o alle eventuali indagini in corso.

Tolleranza zero sul fronte della sicurezza e del contrasto all'immigrazione irregolare nel capoluogo ciociaro. Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione all'espulsione dal territorio nazionale di un cittadino di origini albanesi di 20 anni. Il giovane.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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