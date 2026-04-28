Escursione guidata in Lessinia | la grotta del Monte Capriolo

Un gruppo di guide ambientali organizza un'escursione guidata in Lessinia, concentrandosi sulla zona intorno al Monte Capriolo. La passeggiata attraversa contrade, boschi e pascoli di una delle aree più antiche della regione, nota come il primo insediamento dei Cimbri, che in seguito diede origine a tredici Comuni Veronesi. L’itinerario include anche una visita alla grotta situata sulla montagna.

Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, propongono una semplice escursione che vi porterà tra contrade, boschi e pascoli di un angolo della Lessinia, il primo dove approdarono i Cimbri e che avrebbe poi dato origine ai XIII Comuni Veronesi. «Ricorderemo la loro storia, e godremo.🔗 Leggi su Veronasera.it

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