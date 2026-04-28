Economia e climate change | un nuovo studio stima gli effetti diretti sul costo della vita

Un nuovo studio analizza come i cambiamenti climatici influiscono sui costi della vita, concentrandosi sugli effetti diretti. Durante l’estate del 2022, in Europa si sono registrate temperature fino a 46°C in alcune zone, causate da un’ondata di calore. Le alte temperature hanno provocato danni alle coltivazioni di olio d’oliva, evidenziando le conseguenze delle ondate di calore sulla produzione agricola e sui prezzi.

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