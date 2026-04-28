Difendiamo il Parco Uditore la petizione online sfiora il tetto delle 20 mila adesioni

Dopo i problemi relativi alla gestione e la chiusura dell’area per il 25 aprile (prevista anche per il primo maggio), la cooperativa assegnataria dello spazio ha chiesto aiuto ai cittadini per portare l’istanza sui tavoli della RegioneLe risorse per gestire l’area sono finite, la Regione avrebbe.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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