Una donna in gravidanza desidera sapere quale bevanda scegliere per l’aperitivo, preferendo optare per cocktail analcolici a base di frutta. Tuttavia, ha letto che molte di queste bevande contengono zuccheri e sciroppi che potrebbero aumentare la glicemia. La domanda riguarda quindi le alternative più sicure da consumare in questa fase, considerando l’attenzione alla salute e alla dieta durante la gravidanza.

Buongiorno dottoressa, prima della gravidanza amavo l’ora dell’aperitivo. Ora scelgo solo cocktail analcolici alla frutta, ma ho letto che sono pieni di zuccheri e sciroppi che possono far impennare la glicemia. Cosa posso ordinare al bar che sia sfizioso ma nutrizionalmente accettabile per non sentirmi ‘esclusa’ dalle uscite con le amiche? La ringrazio se vorrà rispondermi Per tale ragione un eccessivo consumo di zuccheri semplici può essere dannoso per il bambino, promuovendo la macrosomia fetale, ovvero la nascita di un bambino con un peso superiore alla norma (generalmente sopra i 4-4,5 kg). Questo accade perché l’alto livello di...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Cosa posso bere per l’aperitivo durante la gravidanza?”

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