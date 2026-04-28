Due giorni rappresentano un arco di tempo che racchiude momenti di intimità e separazione tra due persone innamorate. Nel primo, si vive la gioia di un nuovo inizio, mentre nell’ultimo si affronta il dolore di una separazione. In entrambe le occasioni, le emozioni sono intense e i ricordi si intrecciano con i gesti e le parole che hanno segnato quei momenti.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Guillaume, 55 anni. “È una domenica d’inverno e un amico mi telefona. Mi propone di andare al mare con lui e due sue amiche che sono sorelle. Sul momento dico di no: ho del lavoro da fare e un progetto da consegnare. Frequento ingegneria e sono un tipo abbastanza studioso. Sono alto, discreto, riservato, una specie di genero ideale, forse anche troppo. Sto abbastanza bene da solo, anche se sono molto romantico. Aspetto quei ‘giorni felici’ da vivere in coppia.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Con lei assorbivo lo stress come una spugna”

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