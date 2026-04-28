Clienti facoltosi investitori stranieri e grandi affari in porto Chi sono i notai più prestigiosi di Firenze

A Firenze, tra clienti facoltosi, investitori stranieri e grandi operazioni in corso, si concentrano alcuni tra i notai più noti e rispettati della città. La loro attività coinvolge transazioni di rilievo e contratti complessi, spesso legati a patrimoni e investimenti di rilevanza. La professione del notaio si basa sulla funzione di garante, un ruolo che ha radici profonde e che si riflette nelle scelte di chi opera in questo settore.