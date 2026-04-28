cinque partite nel mirino della procura e cinque arbitri

La procura di Milano sta indagando su cinque partite e cinque arbitri coinvolti. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nelle partite esaminate. I dettagli specifici delle partite e dei soggetti coinvolti non sono stati resi noti. L'indagine si concentra su possibili comportamenti illeciti nel ruolo degli arbitri durante le gare analizzate. La situazione sta generando attenzione nel mondo arbitrale e tra le autorità sportive.

Cinque partite nel mirino e altrettanti arbitri indagati nell'inchiesta condotta dalla Procura di Milano e che sta scatenando una bufera nel mondo arbitrale. Non ci sono gare di questa stagione, ma Bologna-Inter, Inter-Milan di Coppa Italia, Salernitana-Modena e Udinese-Parma dello scorso anno e Inter-Verona di due campionati fa. L'indagine è circoscritta al perimetro del mondo arbitrale. Al momento Nessun club coinvolto a partire dall'Inter per la quale, secondo l'accusa di frode sportiva mossa dalla Procura, Rocchi avrebbe scelto arbitri graditi. Oltre al designatore arbitrale, che si è autosospeso, sono indagati il suo vice Gervasoni, i colleghi Nasca, Di Vuolo e, per falsa testimonianza, Paterna, il Var che si gira dopo la famosa bussata alla vetrata e dice 'rigore'. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Scandalo arbitri, tutte le partite sotto accusa: il calcio trema

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