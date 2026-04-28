Chi vince la Champions? Sono rimaste in quattro | tre favorite e unaunderdog

Le semifinali di Champions League vedono quattro squadre in corsa, di cui tre sono considerate favorite e una outsider. Il match tra Psg e Bayern e quello tra Arsenal e Atletico Madrid sono i due confronti decisivi che si svolgeranno nelle prossime settimane. Gli operatori del settore analizzano le sfide e le possibili sorti delle squadre, senza previsioni definitive ma con attenzione ai dettagli tecnici e alle dinamiche delle partite.

E ora sono rimaste solo in quattro a giocarsi il trofeo più bello e più prestigioso di tutti. Arsenal, Atletico, Bayern e Psg sono le quattro semifinaliste della Champions League 2026, che verrà assegnata nella finalissima del 30 maggio a Budapest. Ma chi è la grande favorita dei bookie? Scopriamo le quote vincente Champions sulle lavagne dei principali siti di scommesse. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Ora è il Bayern Monaco la grande favorita dei bookie: la vittoria sul Real Madrid lancia i bavaresi in testa alle valutazioni dei bookie, con quote comprese tra 2.75 e 3.00. La squadra di Kompany però dovrà vedersela con l'Arsenal, alla caccia di uno storico double, le cui quote oscillano tra 3.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi vince la Champions? Sono rimaste in quattro: tre favorite e una...underdog

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