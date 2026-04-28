I genitori di Sal Da Vinci hanno avuto un ruolo importante nella sua crescita artistica, supportandolo fin dai primi passi nel mondo dello spettacolo. Ricordati come figure di riferimento, hanno visto il debutto del figlio in giovanissima età, accompagnandolo lungo il percorso professionale. La scomparsa del padre ha lasciato un vuoto, mentre la madre ha continuato a essere una presenza costante e di sostegno.

I genitori di Sal Da Vinci hanno da sempre sostenuto la sua carriera nel mondo del cinema e della musica, sin dagli albori, quando bambino debuttava al fianco del padre. Il vincitore del 76esimo Festival di Sanremo sarà tra gli ospiti della puntata di Belve in onda stasera su Raidue. In un recente intervento a Verissimo, nel quale ha ripercorso i successi del suo percorso artistico iniziato quando aveva solo sette anni ed esordiva con il padre Mario con la canzone Miracolo E Natale. Il genitore veniva a mancare nel 2015 per via di un malore improvviso. “ Papà per me è stata un guida importante, lo sento ancora oggi in quello che faccio”, aveva dichiarato sul padre negli studi del talk di Silvia Toffanin, aggiungendo un aneddoto legato all’ultima telefonata: Mario e Nina, chi sono i genitori di Sal Da Vinci.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Sal Da Vinci: il dolore per la scomparsa del padre e la forza della madre

Sal Da Vinci - Per sempre sì (Official Video - Sanremo 2026)

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