Champions League in TV | programma orari e dove vederla

La Champions League 20252026 entra nella fase delle semifinali, con diverse partite in programma nei prossimi giorni. Per gli appassionati che vogliono seguire gli incontri in televisione, ci sono diverse modalità di visione e orari stabiliti dai diritti di trasmissione. La competizione quest’anno non vede più squadre italiane tra le partecipanti, segnando una novità rispetto alle edizioni precedenti. Di seguito, una guida completa su come e dove seguire le partite.

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