Cantarresistenza

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Venerdì 24 aprile alle 21, nella sala civica Thomas Sankara di Dervio, si terrà uno spettacolo a ingresso libero dedicato alla festa della liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo. L’evento si svolgerà in via San Giovanni Bosco 6 e fa parte delle iniziative celebrate in questa ricorrenza. L’appuntamento è aperto a tutti e si svolge nella cornice della commemorazione storica di quegli avvenimenti.

Dervio. In occasione della ricorrenza della festa della liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo, la sala civica (aula magna) Thomas Sankara di Dervio, in via San Giovanni Bosco 6, ospiterà, venerdì 24 aprile alle ore 21 uno spettacolo a ingresso libero intitolato.🔗 Leggi su Leccotoday.it