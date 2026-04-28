CANALE 5 SI ADEGUA A RAI1 | NUOVI ORARI TEST PER LA RUOTA E LA PRIMA SERATA

Canale 5 ha annunciato una modifica ai programmi serali, in modo simile a quanto deciso da Rai1. La rete ha avviato test con nuovi orari per la fascia di access e la prima serata, seguendo un'idea proposta da Pier Silvio Berlusconi. La prima a mettere in atto questa strategia, comunque, è stata Rai1, che domenica prossima cambierà gli orari delle sue trasmissioni serali.

L’idea originaria è di Pier Silvio Berlusconi ma la prima ad attuarla è stata Rai1 che domenica prossima cambierà gli orari serali tra access e prime time. Come scritto nel post dedicato, Affari Tuoi si allungherà fino alle 22 circa e poi linea alla serie Roberta Valente: Notaio in Sorrento con un solo episodio fino alle 23. Un test, tra l’altro non inedito perché avvenne già anni fa, e ora passa all’azione anche la rivale Canale 5 che lunedì prossimo cambierà gli orari tra Ruota e prima serata. La Ruota della Fortuna, così come Affari Tuoi, darà la linea a 1 solo episodio della serie a seguire. I Cesaroni dunque andranno in onda non per 2 ore ma solo per 1 ora circa.🔗 Leggi su Bubinoblog

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L'1 maggio cambia la programmazione serale di Canale 5: in onda la pellicola che da domani - 29 aprile - arriva nelle sale con il suo atteso secondo capitolo. x.com